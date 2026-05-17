Handling i giudici bocciano l’Enac | il Tar del Lazio accoglie i ricorsi di Aviapartner e Aviation Services

Il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi di due aziende del settore handling, Aviapartner e Aviation Services, respingendo le decisioni dell’Enac. La sentenza riguarda le autorizzazioni e le regolamentazioni applicate alle società che forniscono servizi di assistenza a terra negli aeroporti italiani. La questione riguarda l’interpretazione delle norme e le procedure di autorizzazione, con ripercussioni sulla gestione e l’operatività delle compagnie coinvolte. La decisione del tribunale ha riacceso il dibattito sulla regolamentazione del settore aeroportuale.

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Fiumicino – Il mercato dell’assistenza a terra negli scali italiani torna in una fase di profonda incertezza dopo l’intervento dei giudici amministrativi che ha rimescolato le carte del settore handling. Con due sentenze gemelle, depositate il 5 maggio 2026, la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha infatti annullato le parti cruciali della Revisione 2 del Regolamento Enac per la certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali. Al centro della disputa, culminata in un verdetto che impone all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile di riscrivere le norme, vi è la gestione delle gare d’appalto negli aeroporti cosiddetti “limitati”, ovvero quegli scali dove per ragioni di spazio o sicurezza il numero di operatori che caricano bagagli o riforniscono velivoli non può essere libero. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pronto soccorso. Il Tar accoglie i ricorsi di una cooperativaIl Tar con sentenza non definitiva, ha accolto parzialmente il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti, "limitatamente alla domanda... Medicina: respinti i ricorsi degli studenti sul semestre filtro. Per i giudici del Tar è legittimoIl debutto del nuovo sistema di accesso a Medicina esce indenne dal primo grande scoglio giudiziario. Concessioni bingo: il Tar Lazio annulla il canone unicoSul tema della concessioni bingo il Tar Lazio boccia la proroga tecnica da 8.625 euro mensili: Adm dovrà stabilire indennità proporzionali ai fatturati. gioconews.it Siti porno e minori, i paletti del Tar: Il Garante italiano deve sentire l’EuropaROMA – Il Tar del Lazio accoglie, sia pure in parte, i ricorsi presentati da quattro società cipriote che gestiscono siti con contenuti per adulti. In quattro sentenze identiche, i giudici ... repubblica.it