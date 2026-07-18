Treviglio aiuti a famiglie e scuole | dalla Giunta via libera al pacchetto per nido e diritto allo studio

Notizia in breve

La Giunta comunale di Treviglio ha approvato un pacchetto di misure per sostenere le famiglie e le scuole. Sono previsti aiuti economici per l’asilo nido comunale e nuovi contributi alle scuole dell’infanzia paritarie. Le iniziative mirano a facilitare l’accesso ai servizi educativi e a offrire supporto finanziario alle strutture private e pubbliche che operano nel settore dell’infanzia. Le decisioni sono state adottate per migliorare il diritto allo studio e le condizioni delle famiglie.