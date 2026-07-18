Treviglio aiuti a famiglie e scuole | dalla Giunta via libera al pacchetto per nido e diritto allo studio
La Giunta comunale di Treviglio ha approvato un pacchetto di misure per sostenere le famiglie e le scuole. Sono previsti aiuti economici per l’asilo nido comunale e nuovi contributi alle scuole dell’infanzia paritarie. Le iniziative mirano a facilitare l’accesso ai servizi educativi e a offrire supporto finanziario alle strutture private e pubbliche che operano nel settore dell’infanzia. Le decisioni sono state adottate per migliorare il diritto allo studio e le condizioni delle famiglie.
Treviglio. Sostegno alle famiglie, agevolazioni per l’asilo nido comunale e nuovi contributi alle scuole dell’infanzia paritarie. Sono le misure approvate dalla Giunta comunale di Treviglio in vista dell’ anno scolastico 20262027, con un pacchetto di delibere che punta a ridurre i costi dei servizi educativi e a rafforzare l’offerta scolastica cittadina. Tra i provvedimenti c’è la conferma dell’adesione alla misura regionale Nidi Gratis Plus, che consente di abbattere o ridurre le rette dell’asilo nido per le famiglie con maggiore fragilità economica. L’intervento riguarda i nuclei con Isee fino a 25mila euro e integra il contributo nazionale erogato dall’Inps. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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