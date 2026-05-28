Voucher caro scuola Micheli | Otto milioni per sostenere il diritto allo studio e le famiglie calabresi
La Regione Calabria ha pubblicato un avviso pubblico per il 2024, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa prevede uno stanziamento di otto milioni di euro per sostenere il diritto allo studio e le famiglie calabresi. Il programma si chiama “Voucher Caro Scuola” e mira a fornire aiuti economici alle famiglie con studenti iscritti nelle scuole superiori. La misura riguarda l’anno scolastico 20242025.
La Regione Calabria rafforza il proprio impegno a favore del diritto allo studio con la pubblicazione dell’avviso pubblico “Voucher Caro Scuola”, per l’anno scolastico 2024202, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.L’intervento, finanziato nell’ambito del Pr Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Avviso pubblico Voucher Caro Scuola 2024/2025 per gli studenti delle scuole secondarie di secondo gradoContributo economico a fondo perduto pari a 500 euro per ciascun beneficiario, non soggetto a imposizione fiscale, con indicatore Isee fino 15.748,78 euro. lameziainforma.it