Voucher caro scuola Micheli | Otto milioni per sostenere il diritto allo studio e le famiglie calabresi

Notizia in breve

La Regione Calabria ha pubblicato un avviso pubblico per il 2024, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa prevede uno stanziamento di otto milioni di euro per sostenere il diritto allo studio e le famiglie calabresi. Il programma si chiama “Voucher Caro Scuola” e mira a fornire aiuti economici alle famiglie con studenti iscritti nelle scuole superiori. La misura riguarda l’anno scolastico 20242025.