La Guardia di Finanza ha sequestrato 20.000 litri di gasolio adulterato in un distributore di Abbiategrasso. Lo scorso mese, nello stesso comune, era stato trovato carburante sospetto in un altro impianto.

Stretto di Hormuz chiuso, prezzi del petrolio alle stelle, taglio delle accise che diminuisce gradualmente: una situazione dura per i distributori di benzina, che può portare anche a drastici tentativi di raggiro. Oltre 20 mila litri di gasolio alterato destinato alla vendita al dettaglio e potenzialmente pericoloso per l’ambiente, e per la sicurezza stradale, sono stati sequestrati ad Abbiategrasso dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un piano di controlli intensificati sui distributori disposto dal Comando Provinciale di Milano. L’operazione è stata eseguita dai finanzieri della Compagnia di Magenta, che hanno effettuato prelievi di campioni direttamente dalle pompe di erogazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ventimila litri di gasolio 'taroccato' sequestrati dalla Guardia di Finanza in un distributore di Abbiategrasso

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