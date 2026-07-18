Il maltempo di ieri all’alba ha causato danni nel Sud Milano, con alberi abbattuti e segnali stradali divelti. Le operazioni di ripristino sono ancora in corso. Squadre di volontari della Protezione Civile lavorano a Rozzano, Pieve Emanuele e Locate di Triulzi per rimuovere i detriti e riparare le infrastrutture danneggiate. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità monitorano le zone colpite mentre si prosegue con le operazioni di messa in sicurezza.

Sono ancora in corso le operazioni per ripristinare i danni provocati dal maltempo che ieri mattina, all’alba, si è abbattuto sul Sud Milano. Squadre di volontari della Protezione Civile sono in azione a Rozzano, Pieve Emanuele e Locate di Triulzi. In qust’ltimi comune particolamenre colpito a seguito della tromba d’aria, l’Ufficio Tecnico comunale, con il supporto della Protezione Civile, è intervenuto in diversi punti della città: in via Verdi, al Parco della Pace, in via Bellini, in via Togliatti e in via Iotti, dove rami e alberi caduti sono stati tagliati e rimossi dalla carreggiata. Interventi anche nella zona del Santuario della Fontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trenta minuti di paura. Tra alberi abbattuti e segnali stradali divelti

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