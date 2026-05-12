Un tornado si è abbattuto sulla zona di Sona, causando danni significativi. La supercella si è spostata verso Verona, lasciando dietro di sé alberi abbattuti e tetti divelti in diverse aree. Le raffiche di vento hanno abbattuto rami e danni alle coperture degli edifici, interessando soprattutto alcune zone centrali e periferiche della città. Alcune strade sono state interdette al traffico a causa dei danni riportati.

? Punti chiave Come si è spostato il percorso distruttivo del tornado verso Verona?. Quali zone della città sono state colpite dai tetti divelti?. Perché i parchi pubblici rimarranno chiusi per tutta la giornata?. Dove si sono concentrati i danni maggiori causati dalla grandine?.? In Breve Parchi pubblici di Verona chiusi per tutta la giornata di domani.. Dodici pattuglie della Polizia locale coordinano i soccorsi e la viabilità.. Danni strutturali a un capannone industriale, un supermercato e una pizzeria.. Forte grandinata con chicchi di grandi dimensioni nella zona Lago di Garda.. Un tornado ha colpito la zona di Sona, vicino a Verona, dopo che una supercella meteorologica ha devastato il Veronese provocando centinaia di alberi abbattuti e gravi danni strutturali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tornado a Sona: supercella devastante, alberi abbattuti e tetti divelti

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