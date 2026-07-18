Un treno Intercity notte che collega Milano a Siracusa ha accumulato un ritardo di circa dieci ore senza comunicazioni ufficiali sul motivo. I passeggeri, tra cui un viaggiatore, si sono trovati a dover attendere senza spiegazioni, mentre il convoglio rimaneva fermo e i condizionatori sono stati spenti. La situazione ha creato disagio tra i viaggiatori, che si sono trovati a fronteggiare un’attesa prolungata senza aggiornamenti.

«In ritardo di quasi dieci ore, e nessuno ci ha detto il perché». E' stremato e arrabbiato Andrea, accasciato sui sedili dell'Intercity Notte 1963 che lo avrebbe dovuto portare da Milano a Palermo con ben altre tempistiche, rispetto a quelle che poi si sono verificate. Con lui centinaia di altri passeggeri, un'odissea di cui ancora non si vede la fine: «Abbiamo sostato in tre stazioni diverse e ora, alle 12 del giorno successivo alla partenza, ci siamo incamminati di nuovo. Ma temiamo altri ritardi.» Sui canali ufficiali lampeggiano gli slittamenti: 533 minuti, si legge sui siti che seguono passo passo il traffico ferroviario. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Treni, l'odissea dell'Intercity notte Milano-Siracusa: «Ritardo di 10 ore senza sapere perché. Ancora fermi, ora spenti anche i condizionatori»

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