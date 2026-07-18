I passeggeri dell'Intercity notte da Milano a Siracusa hanno affrontato un ritardo di circa dieci ore senza ricevere spiegazioni. Uno di loro, seduto sui sedili, ha riferito di essere stanco e arrabbiato, evidenziando la lunga attesa rispetto alle tempistiche previste. Nessun comunicato è stato fornito durante il ritardo, né sono stati indicati motivi ufficiali per il disagio subito dai viaggiatori.

«In ritardo di quasi dieci ore, e nessuno ci ha detto il perché». E' stremato e arrabbiato Andrea, accasciato sui sedili dell'Intercity Notte 1963 che lo avrebbe dovuto portare da Milano a Palermo con ben altre tempistiche, rispetto a quelle che poi si sono verificate. Con lui centinaia di altri passeggeri, un'odissea di cui ancora non si vede la fine: «Abbiamo sostato in tre stazioni diverse e ora, alle 12 del giorno successivo alla partenza, ci siamo incamminati di nuovo. Ma temiamo altri ritardi.» Sui canali ufficiali lampeggiano gli slittamenti: 533 minuti, si legge sui siti che seguono passo passo il traffico ferroviario. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Treni, l'odissea dei passeggeri dell'Intercity notte da Milano a Siracusa: «Dieci ore di ritardo, nessuno ci ha detto il perché»

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