Treni l' odissea dei passeggeri dell' Intercity notte da Milano a Siracusa | Dieci ore di ritardo nessuno ci ha detto il perché

Da roma.corriere.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I passeggeri dell'Intercity notte da Milano a Siracusa hanno affrontato un ritardo di circa dieci ore senza ricevere spiegazioni. Uno di loro, seduto sui sedili, ha riferito di essere stanco e arrabbiato, evidenziando la lunga attesa rispetto alle tempistiche previste. Nessun comunicato è stato fornito durante il ritardo, né sono stati indicati motivi ufficiali per il disagio subito dai viaggiatori.

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«In ritardo di quasi dieci ore, e nessuno ci ha detto il perché». E' stremato e arrabbiato Andrea, accasciato sui sedili dell'Intercity Notte 1963 che lo avrebbe dovuto portare da Milano a Palermo con ben altre tempistiche, rispetto a quelle che poi si sono verificate. Con lui centinaia di altri passeggeri, un'odissea di cui ancora non si vede la fine: «Abbiamo sostato in tre stazioni diverse e ora, alle 12 del giorno successivo alla partenza, ci siamo incamminati di nuovo. Ma temiamo altri ritardi.» Sui canali ufficiali lampeggiano gli slittamenti: 533 minuti, si legge sui siti che seguono passo passo il traffico ferroviario. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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