Cavi tranciati e notte da incubo sulla linea Adriatica | fino a 6 ore di ritardo per i treni circolazione ancora rallentata
Nella notte sulla linea ferroviaria Adriatica si sono verificati problemi causati dal tranciamento di alcuni cavi elettrici, provocando disagi ai treni. La circolazione è rimasta rallentata e alcuni treni hanno accumulato fino a sei ore di ritardo. La circolazione dei convogli rimane ancora sotto stretta sorveglianza, con interventi in corso per ripristinare la situazione. I passeggeri sono stati informati delle difficoltà e delle possibili variazioni nei tempi di viaggio.
Notte da incubo sulla linea ferroviaria Adriatica dopo il problema alla linea elettrica che sarebbe stato determinato dal tranciamento di alcuni cavi. Intorno alle 20.15 di venerdì 1 maggio, la circolazione è stata sospesa tra Giulianova e Pescara e dopo una notte di lavori ci sono ancora.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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