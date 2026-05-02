Cavi tranciati e notte da incubo sulla linea Adriatica | fino a 6 ore di ritardo per i treni circolazione ancora rallentata

Nella notte sulla linea ferroviaria Adriatica si sono verificati problemi causati dal tranciamento di alcuni cavi elettrici, provocando disagi ai treni. La circolazione è rimasta rallentata e alcuni treni hanno accumulato fino a sei ore di ritardo. La circolazione dei convogli rimane ancora sotto stretta sorveglianza, con interventi in corso per ripristinare la situazione. I passeggeri sono stati informati delle difficoltà e delle possibili variazioni nei tempi di viaggio.