Tre sorprese da Basilea Juve mi hanno impressionato! Ma questa notizia non ci voleva | Upload – VIDEO di Marco Baridon dal St Jakob Park

La Juventus ha concluso la match contro il Basilea con un pareggio senza reti. Tre giocatori bianconeri si sono distinti per le prestazioni, ma una notizia negativa è emersa.

di Marco Baridon La Juve esce dalla sfida con il Basilea con un pareggio a reti bianche. Tre giocatori hanno impressionato, ma c’è una notizia che non ci voleva. (dall’inviato al St. Jacob-Park) – Nell’ultimo appuntamento con “Upload”, lo spazio di approfondimento in onda sul canale YouTube di , il direttore Marco Baridon ha analizzato nel dettaglio lo stato di forma della Juve. Il recente pareggio per 0-0 contro il Basilea ha offerto il primo vero test stagionale, una partita caratterizzata da ritmi inevitabilmente bassi e con pochissimi giri del motore alti. Nonostante lo zero a zero, questa sfida ha fornito le prime indicazioni concrete su una squadra che si presenta ancora come un cantiere aperto, chiaramente in piena costruzione e tutta da rodare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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TRE SORPRESE da Basilea Juve, mi hanno IMPRESSIONATO! Ma questa notizia NON CI VOLEVA

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