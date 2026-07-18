La Juventus affronta il Basilea in una partita amichevole al St. Jakob Park, segnando l'inizio della nuova stagione. La sfida si svolge dopo quasi due mesi dall'ultimo impegno ufficiale e rappresenta il primo test stagionale per la squadra. Le scelte di formazione sono state decise dall’allenatore, con alcune variazioni rispetto alle precedenti uscite. La partita viene seguita con aggiornamenti in tempo reale, tra sintesi, moviola e cronaca, e si conclude con il risultato finale.

di Marco Baridon Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva. Dopo quasi due mesi di distanza la Juventus è pronta a scendere in campo per il primo impegno della nuova stagione: a Basilea va in scena l’amichevole che dà il via alla nuova annata dei bianconeri. Basilea Juve 0-0: sintesi e moviola. In attesa di aggiornamenti Migliore in campo Juve – PAGELLE. Basilea Juve 0-0: risultato e tabellino. Basilea (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Victory, Shaqiri, Otele; Ajeti. A disposizione: Salvi, Vouilloz, Omeragic, Celar, Bacanin, Sow, Salah I. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Basilea Juve LIVE: l’avvicinamento alla sfida del St. Jakob Park. Le scelte di Spalletti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lecce Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Via del Mare, le ultime sulle scelte di SpallettiNella giornata di oggi si svolge la partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata di Serie A 2025/26 allo stadio Via del Mare.

Juve Verona LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di SpallettiAlle 20:45 di questa sera si tiene la partita tra la Juventus e il Verona all’Allianz Stadium, valida per la 35ª giornata del campionato 2025/26.

Temi più discussi: Dove vedere Basilea-Juventus in streaming gratis: orario e come registrarsi; Juventus-Basilea: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole; Dove vedere Basilea-Juventus in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e ultime notizie; Basilea-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

#JuveBasilea, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. #Spalletti sfida l’ex #Lichtsteiner x.com

Juve-Basilea, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida l’ex LichtsteinerLa prima Juve è pronta a scendere in campo: una squadra ancora incompleta e priva dei giocatori che sono stati impegnati al Mondiale, ma vogliosa di mettere in mostra le prime richieste di Luciano Spa ... tuttosport.com

Juventus-Basilea: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevoleLa Juventus guidata da Spalletti apre il calendario delle amichevoli estive con la trasferta sul campo del Basilea, al St. Jakob-Park. Dopo i primi giorni di preparazione al JTC, i bianconeri affronta ... msn.com