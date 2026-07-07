Come cambia la dirigenza della Juventus con Massara! Ora tre colpi per sbloccare il mercato | Upload – VIDEO di Marco Baridon

La Juventus ha annunciato un cambio alla guida della dirigenza con l’ingresso di Massara. La squadra sta lavorando per completare tre acquisti nel mercato estivo. Intanto, è iniziato il ritiro pre-stagionale e si sono disputate alcune amichevoli. Le novità sono state illustrate anche attraverso un video di Marco Baridon, che ha aggiornato sui progressi e sui prossimi interventi della società.

di Marco Baridon La dirigenza della Juventus rinnovata dall’arrivo di Massara, il calciomercato, l’inizio del ritiro e le amichevoli – Gli aggiornamenti VIDEO di Marco Baridon. (inviato alla Continassa) – L’annuncio ufficiale di Frederic Massara nel ruolo di Chief Football Officer inaugura ufficialmente il nuovo corso della Juventus. Non si tratta di una scelta casuale: Massara è l’ uomo giusto al momento giusto per la Continassa. Il dirigente ha già ampiamente dimostrato, nelle precedenti esperienze con Milan e Roma, una straordinaria capacità nel combinare la rigida sostenibilità economico-finanziaria con l’allestimento di rose altamente competitive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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MASSARA ALLA JUVENTUS: come CAMBIA la dirigenza! TRE COLPI per sbloccare il MERCATO

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