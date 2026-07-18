Lo sciopero del personale del Gruppo Fs durerà 23 ore e 59 minuti, dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20,59 di venerdì 24 luglio. Durante questo periodo, sono previsti disagi per chi viaggia in treno a livello nazionale. La misura interessa l’intera giornata di venerdì, con possibili cancellazioni e riduzioni dei servizi ferroviari. Le compagnie hanno comunicato che le corse potrebbero essere sospese o operate con riduzioni orarie.

Disagi per chi viaggia in treno: dalle ore 21 di giovedì 23 luglio alle ore 20,59 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo Fs. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Ilsole24ore.com - Trasporto ferroviario, sciopero nazionale il 23 e 24 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Doppio sciopero il 21 e 23-24 luglio: stop ad aerei, treni e navi, previsti disagi per i viaggiatoriTra il 21 e il 24 luglio sono previsti scioperi che riguarderanno i settori aereo, ferroviario e marittimo, con possibili cancellazioni, ritardi e...

Doppio sciopero in arrivo il 21 e 23-24 luglio, si fermano treni e aerei: orari, modalità e fasce di garanziaIl 21 e dal 23 al 24 luglio, i treni e i voli saranno sospesi a causa di uno sciopero generale.

Temi più discussi: Sciopero 23-24 luglio 2026; Parti la prossima settimana? Tutti gli scioperi che potrebbero complicare le vacanze; Sciopero Trenitalia 15 luglio 2026: cosa sapere prima di partire (e come Gemini può aiutarti a orientarti); Treni a rischio per lo sciopero nazionale del 24 luglio.

#ScioperoNazionale #TrasportoFerroviario di #24h dalle ore 21.00 del #23luglio alle ore 20.59 del #24luglio fasce di #garanzia per i #treni regionali: dalle ore 06:00 alle ore 09:00 dalle ore 18:00 alle ore 21:00 shorturl.at/zj1iG #pendolariLAZ x.com

Sciopero nazionale dei treni il 23 e 24 luglio: nel Lazio attesi ritardi, cancellazioni e modifiche alla circolazioneSciopero nazionale dei treni dalle 21 del 23 luglio alle 20:59 del 24 luglio. Nel Lazio previsti ritardi, cancellazioni e variazioni. Ecco cosa sapere. ilquotidianodellazio.it

Scioperi dei treni il 24 luglio, trasporto pubblico fermo in tutta Italia: gli orariIl 24 luglio sarà una giornata caratterizzata da numerosi scioperi dei trasporti, uno nazionale e ben cinque locali, che causeranno disagi ... quifinanza.it