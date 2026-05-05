Firenze si prepara a un intervento di lunga durata sul ponte Verrazzano, con lavori previsti per 152 giorni. La nuova tramvia, che collegherà diverse zone della città, richiederà quindi un periodo di sospensione dei servizi sul ponte. Le analisi tecniche e ambientali saranno fondamentali per definire gli step successivi del progetto, che si inserisce in un piano più ampio di potenziamento dei trasporti pubblici locali.

Firenze, 5 maggio 2026 – Giugno, tempo di verdetti. Entro il prossimo mese è attesa la super perizia dell’ingegner Salvatore Giacomo Morano, incaricato da Palazzo Vecchio per valutare lo stato di salute del ponte da Verrazzano che entro fine anno dovrà ospitare i binari della nuova linea tramviaria 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli. https:www.lanazione.itvideofirenze-viaggio-sul-nuovo-ponte-che-attraversa-larno-la-struttura-prende-forma-kkhf4pq5 Si tratta di una verifica dell’affidabilità di livello 4 che chiarirà una volta per tutte gli interventi necessari sul ponte affinché possa reggere il passaggio dei binari. Il prossimo step sarà l’apertura del nuovo ponte intitolato alle sorelle Nencioni (taglio del nastro inizio giugno) dove sarà dirottato il traffico per consentire tutte le analisi necessarie sul ponte da Verrazzano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova tramvia su Verrazzano, lavori sul ponte per 152 giorni. Ma le analisi saranno decisive

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