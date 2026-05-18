Da questa mattina, in città sono iniziati o proseguiti lavori di sistemazione stradale e di installazione della rete tranviaria. Diverse strade sono state chiuse al traffico per permettere l’avanzamento dei cantieri, che coinvolgono interventi sulla viabilità e sui binari del tram. La mappa aggiornata dei lavori segnala le zone interessate e le deviazioni temporanee predisposte per limitare i disagi agli utenti. Gli interventi continueranno nei prossimi giorni secondo il cronoprogramma stabilito.

Bologna, 18 maggio 2026 – Con l’inizio della nuova settimana partono o continuano i lavori dedicati alle strade o al tram in città. Chiusure di strade e svincoli della tangenziale, modifiche alla viabilità, divieti di transito e restringimenti di carreggiate: ecco i principali cantieri in programma da oggi, lunedì 18 maggio. Cantieri in attivazione dal 18 maggio 2026. - via Parigi sarà chiusa dal 18 al 19 maggio, nei soli orari di cantiere, per lavori di allaccio rete gas. Entrata e uscita dei veicoli autorizzati dal lato di via degli Usberti e via Nazario Sauro in senso unico alternato regolato a vista. - in piazza Maggiore dal 20 maggio ripristino basoli smossi e sigillature mancanti, zone esterne al crescentone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantieri per il tram e strade chiuse, ecco la mappa dei lavori da oggi lunedì 18 maggio 2026

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