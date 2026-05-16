Tramvia Firenze cantieri | chiuso lunedì notte tratto di via Villamagna Il percorso alternativo

Nella notte di lunedì, un tratto di via Villamagna sarà chiuso al traffico per consentire i lavori di costruzione del nuovo ponte dedicato alle sorelle Nencioni. La chiusura durerà tutta la notte e riguarda una porzione della strada che sarà interessata dalle operazioni di cantiere. Per chi deve attraversare l’area, è stato predisposto un percorso alternativo che permetterà di raggiungere le destinazioni senza troppi disagi. La chiusura si inserisce nel quadro degli interventi per la realizzazione della tramvia.

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FIRENZE – Chiuso, lunedì notte, un tratto di via Villamagna per procedere con i lavori del nuovo ponte intitolato alle sorelle Nencioni. Procedono quindi i cantieri la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Sono in programma, in via di Villamagna, i lavori per i cavi relativi a nuovo impianto semaforicoall’altezza del nuovo ponte intitolato alle sorelle Nencioni. Dalle 22 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 maggio la strada sarà chiusa da via Ruffoli a via Lapo da Castiglionchio. Viabilità alternativa per i veicoli diretti in piazza Gavinana: lungarno Ferrucci-via di Rusciano-via Coluccio Salutati. Infine continuano i lavori della sede tranviaria in viale Europa altezza via Cimitero del Pino. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tramvia Firenze, cantieri: chiuso lunedì notte tratto di via Villamagna. Il percorso alternativo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tramvia di Firenze, operazioni di getto per la sede tramviaria in viale Europa: i provvedimenti Sullo stesso argomento Leggi anche: Cantieri tramvia, rotta tubazione del gas in via di Villamagna: traffico in tilt Autostrada A1: tratto Firenze Impruneta-Scandicci chiuso di notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 4:00 di lunedì 18 maggio 2026, sarà chiuso il... Tramvia Firenze - Bagno a Ripoli, i cantieri di metà maggio 2026In programma anche indagine su infrastrutture di fibra ottica propedeutica ai lavori della linea 3.3.3 Libertà-Rovezzano ... nove.firenze.it Tramvia Firenze, il punto dopo un anno di cantieri: A breve altri 100 operai al lavoroÈ passato un anno dall’avvio dei cantieri della tramvia 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli. I primi lavori iniziarono infatti il 25 gennaio 2025 in viale Giovine Italia e due giorni dopo, il 27, in viale ... lanazione.it