Tramvia Firenze cantieri | chiuso lunedì notte tratto di via Villamagna Il percorso alternativo
Nella notte di lunedì, un tratto di via Villamagna sarà chiuso al traffico per consentire i lavori di costruzione del nuovo ponte dedicato alle sorelle Nencioni. La chiusura durerà tutta la notte e riguarda una porzione della strada che sarà interessata dalle operazioni di cantiere. Per chi deve attraversare l’area, è stato predisposto un percorso alternativo che permetterà di raggiungere le destinazioni senza troppi disagi. La chiusura si inserisce nel quadro degli interventi per la realizzazione della tramvia.
FIRENZE – Chiuso, lunedì notte, un tratto di via Villamagna per procedere con i lavori del nuovo ponte intitolato alle sorelle Nencioni. Procedono quindi i cantieri la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Sono in programma, in via di Villamagna, i lavori per i cavi relativi a nuovo impianto semaforicoall’altezza del nuovo ponte intitolato alle sorelle Nencioni. Dalle 22 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 maggio la strada sarà chiusa da via Ruffoli a via Lapo da Castiglionchio. Viabilità alternativa per i veicoli diretti in piazza Gavinana: lungarno Ferrucci-via di Rusciano-via Coluccio Salutati. Infine continuano i lavori della sede tranviaria in viale Europa altezza via Cimitero del Pino. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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