Due persone sono morte questa sera in un incidente tra moto e auto lungo la Provinciale 78 a Passo Colmurano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi. Nessuna altra persona coinvolta è rimasta ferita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’impatto.

COLMURANO - Tragico incidente questa sera a Passo Colmurano, lungo la strada provinciale 78. Nello scontro tra un’auto e una moto due persone sono morte e a nulla sono valsi i tentativi disperati di salvarli. L’impatto e i soccorsi L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 21. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati, in un impatto che non ha lasciato scampo a un centauro. Un’altra persona è stata soccorsa ma le sue condizioni erano gravissime ed è morta poco dopo. Indagini affidate ai carabinieri Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le cause dello schianto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Tragico scontro tra moto e auto a Colmurano: due morti sulla Provinciale 78

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