Sangue sulla statale 115 tragico incidente tra Sciacca e Ribera | due morti nello scontro tra auto e moto

Nella giornata di oggi si è verificato un grave incidente lungo la statale 115, tra Sciacca e Ribera, coinvolgendo un'auto e una moto. L'impatto ha causato il decesso di due persone, entrambe di nazionalità straniera, che si trovavano a bordo della moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di rilievo.

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Due morti. A causa di uno scontro fra una moto e un'autovettura, due persone - si tratta di stranieri - hanno perso la vita. La tragedia si è consumata poco dopo le 15,30 lungo la strada statale 115, fra Sciacca e Ribera, all'altezza del chilometro 128+500.Sul posto, scattato l'allarme, si sono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Incidente stradale sulla statale 115, scontro tra due auto: donna ferita Incidente sulla statale: padre e figlio morti nello scontro tra auto e busDrammatico incidente nel primo pomeriggio sulla statale 655 Bradanica, in territorio di Genzano di Lucania: padre e figlio di Massafra,... Temi più discussi: Investe due giovani su un monopattino e scappa, si presenta in caserma: denunciato; Incidente e paura a San Leone: minicar finisce contro un masso in mezzo alla strada; Uno Bianca, una lunga scia di sangue: il commando, le vittime, i processi e le condanne. Il sangue sulla statale 115 fa esplodere la rivolta contro gli azzardi dei monopattiniNessuna divisione dopo il drammatico investimento alle porte del Villaggio Mosè: la città condanna il pirata che con indifferenza non s'è fermato a prestare i soccorsi e lancia l'allarme sicurezza s ... agrigentonotizie.it Investe due giovani su un monopattino e scappa, si presenta in caserma: denunciatoÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... agrigentonotizie.it