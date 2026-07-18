Tragico scontro tra moto e auto a Colmurano | una persona morta un' altra in condizioni gravissime
Un incidente tra moto e auto si è verificato questa sera lungo la strada statale 78 a Passo Colmurano. Una persona a bordo della moto è deceduta, mentre un'altra è rimasta in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvare la vittima. La persona ferita grave è stata trasportata in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
COLMURANO - Tragico incidente questa sera a Passo Colmurano, lungo la strada statale 78. Nello scontro tra un’auto e una moto una persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita. L’impatto e i soccorsi L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 21. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati lungo la SS78, in un impatto che non ha lasciato scampo a una delle persone coinvolte. Un’altra persona è stata soccorsa e trasferita in condizioni gravissime per le cure necessarie. Indagini affidate ai carabinieri Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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