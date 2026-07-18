Tragico scontro tra moto e auto a Colmurano | due centauri morti sulla Provinciale 78 Strada chiusa per i soccorsi
Due motociclisti sono deceduti questa sera in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 78 a Passo Colmurano. Un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente, provocando la morte dei due centauri sul colpo. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi. I tentativi di rianimare i coinvolti sono stati inutili.
COLMURANO - Tragico incidente questa sera a Passo Colmurano, lungo la strada provinciale 78. Nello scontro tra un’auto e una moto due centauri sono morti e a nulla sono valsi i tentativi disperati di salvarli. L’impatto e i soccorsi L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 21. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati, in un impatto che non ha lasciato scampo a un centauro. Un’altra persona è stata soccorsa ma le sue condizioni erano gravissime ed è morta poco dopo. Indagini affidate ai carabinieri Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il traffico è stato deviato per consentire i soccorsi e per gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
TRAGEDIA NEL MOTOCICLISMO: MORTI DUE PILOTI DURANTE LA PARTENZA DEL GP DI BRNO
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