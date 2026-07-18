Un uomo di origine indiana si è tuffato nel fiume Adda per salvare il nipotino di 4 anni, che era in acqua. Durante il tentativo di salvataggio, l’uomo è annegato ed è deceduto. Il bambino è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto tra Truccazzano e Rivolta d’Adda, in località Golfo Rivolta. La magistratura ha avviato un’indagine sulla dinamica.

Dramma tra Truccazzano e Rivolta d’Adda. Un gesto disperato per salvare la vita al nipotino si è trasformato in una tragedia. Un uomo di origine indiana è morto annegato nelle acque del fiume Adda, in località Golfo Rivolta, tra Truccazzano, nel Milanese, e Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona. Il bambino di appena 4 anni, soccorso in condizioni gravissime, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo, dove lotta tra la vita e la morte. Il bambino in difficoltà, poi il drammatico tentativo di salvarlo. La tragedia si è consumata intorno alle 12.30 di sabato 18 luglio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava lungo il fiume insieme al fratello e al nipotino per cercare un po’ di refrigerio dal caldo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia sull’Adda, si tuffa per salvare il nipotino di 4 anni e muore annegato: il bambino è gravissimo

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Si tuffa nel Piave con due amici per rinfrescarsi, 30enne muore annegato

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Morto nel fiume Adda, si era tuffato per salvare il nipote di 4 anni. Il bimbo gravissimo in ospedaleTragedia a Truccazzano, in provincia di Milano, dove un uomo è morto nelle acque del fiume Adda, in località Golfo Rivolta. I vigili del fuoco, che hanno diffuso la notizia, ... ilmessaggero.it

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