Tragedia sull’Adda si tuffa per salvare il nipotino di 4 anni e muore annegato | il bambino è gravissimo

Da notizieaudaci.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di origine indiana si è tuffato nel fiume Adda per salvare il nipotino di 4 anni, che era in acqua. Durante il tentativo di salvataggio, l’uomo è annegato ed è deceduto. Il bambino è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto tra Truccazzano e Rivolta d’Adda, in località Golfo Rivolta. La magistratura ha avviato un’indagine sulla dinamica.

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Dramma tra Truccazzano e Rivolta d’Adda. Un gesto disperato per salvare la vita al nipotino si è trasformato in una tragedia. Un uomo di origine indiana è morto annegato nelle acque del fiume Adda, in località Golfo Rivolta, tra Truccazzano, nel Milanese, e Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona. Il bambino di appena 4 anni, soccorso in condizioni gravissime, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo, dove lotta tra la vita e la morte. Il bambino in difficoltà, poi il drammatico tentativo di salvarlo. La tragedia si è consumata intorno alle 12.30 di sabato 18 luglio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava lungo il fiume insieme al fratello e al nipotino per cercare un po’ di refrigerio dal caldo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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