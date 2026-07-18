Un uomo è annegato nel fiume Adda a Truccazzano, mentre tentava di salvare il nipote di 4 anni. Il bambino, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale. I vigili del fuoco stanno ancora cercando di recuperare il corpo dell’uomo, che si era tuffato nelle acque di Golfo Rivolta. La zona è stata messa sotto sequestro e le operazioni di ricerca sono in corso.

Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano (Milano), in località Golfo Rivolta, e i vigili del fuoco, che hanno diffuso la notizia, stanno cercando di recuperarne il corpo. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'uomo era in compagnia del fratello e il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Il fratello è sotto choc. Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri che stanno cercando di capire quanto è accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si tuffa per salvare il nipote nell'Adda e annega. Gravissimo il piccolo di 4 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zio si getta nel fiume Adda per salvare il nipote di 4 anni e annega: il bambino è in condizioni criticheUn uomo è morto annegato nel fiume Adda a Truccazzano, nel milanese, sabato 18 luglio.

Milano, si tuffa nel fiume Adda per salvare il nipote di 4 anni in difficoltà e non riemerge. Il bimbo molto grave in ospedaleUn uomo è scomparso nel fiume Adda vicino a Truccazzano, nel milanese, mentre cercava di salvare il nipote di quattro anni in difficoltà.

Temi più discussi: Si tuffa nel Po e non riemerge: proseguono le ricerche dell’uomo finito nel fiume fra Suardi e Gambarana; Mondiali 2006, il ricordo social della Nazionale che vinse a Berlino: da Materazzi a Del Piero, i post amarcord; Finisce sott'acqua mentre gioca con i parenti e viene trascinato per chilometri: 28enne annega nel fiume Oglio; Debito pubblico a quota 3.150 miliardi, come 19 torri di monetine alte fino alla luna: i rischi e le strade per ridurlo.

Si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino e muore, il piccolo è grave in ospedaleL'uomo era in compagnia del fratello e il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche ... rainews.it

Si tuffa per salvare il nipote nell'Adda e annega. Gravissimo il piccolo di 4 anniSi tuffa nelle acque del fiume Adda, a Milano. Tutto per salvare il nipote di 4 anni, ma non riesce più ad emergere (a quanto pare per un malore). Il bimbo gravissimo in ospedale ... ilgiornale.it