Tragedia sull’Adda | muore per salvare il nipote di 4 anni bimbo ricoverato al Papa Giovanni

Un uomo è morto oggi sull’Adda mentre cercava di salvare il nipote di 4 anni. Il bambino è stato portato al pronto soccorso di Bergamo, al reparto di pediatria. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio al Golfo Rivolta, tra Truccazzano e Rivolta d’Adda, lungo il fiume. La vittima è deceduta durante il tentativo di soccorso, mentre il bambino è stato ricoverato in condizioni di stabilità.

Una giornata trascorsa lungo il fiume si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di oggi al Golfo Rivolta, sull’ Adda, tra Truccazzano, nel Milanese, e Rivolta d’Adda, nel Cremonese, a poca distanza dal territorio bergamasco. Una famiglia di origine indiana stava trascorrendo alcune ore sulle rive del fiume quando il bambino di quattro anni è entrato in acqua ed è andato improvvisamente in difficoltà. Il padre e lo zio si sono tuffati senza esitazione per soccorrerlo. Il piccolo è stato messo in salvo, ma durante il tentativo di riportarlo a riva lo zio è scomparso tra le acque. Il bambino è stato affidato alle cure del personale del 118 e, viste le sue condizioni, è stato trasportato in elisoccorso all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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