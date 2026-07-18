Nella tarda mattinata di oggi a Montignoso, un bambino di due anni è stato trovato in acqua in una piscina privata di via della Croce. Si è temuto il peggio, ma il bambino è stato prontamente soccorso e portato fuori dall’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure. Non sono stati riportati danni gravi, e il bambino è stato trasferito in ospedale per ulteriori controlli.

MONTIGNOSO – Momenti di infinito terrore e una tragedia sfiorata per un soffio nella tarda mattinata di oggi (18 luglio) a Montignoso, nella provincia di Massa Carrara, dove un bambino di appena due anni ha rischiato di annegare all’interno di una piccola piscina allestita in un’abitazione privata di via della Croce. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato intorno alle ore 11,40, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi con la massima urgenza. In attesa dell’arrivo dei mezzi sanitari, gli operatori della centrale hanno fornito al telefono le primissime e fondamentali istruzioni per le manovre di primo soccorso alle persone che si trovavano sul posto insieme al piccolo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tragedia sfiorata in una piscina di Montignoso: bambino di due anni rischia di annegare

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