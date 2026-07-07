Un bambino di 3 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un campeggio a Marina di Bibbona. L’incidente è avvenuto questa mattina davanti agli occhi di altri ospiti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto il bambino dall’acqua e avviato le operazioni di rianimazione. Attualmente non ci sono dettagli sulle sue condizioni di salute.

Momenti di grande paura nella mattinata di oggi al camping Le Palme di Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, dove un bambino di 3 anni ha rischiato di annegare nella piscina della struttura ricettiva. Il piccolo, originario di Roma e in vacanza con i genitori, è stato soccorso e trasferito in elicottero all’ ospedale Meyer di Firenze per accertamenti. L’incidente in piscina. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.15. Per cause ancora in corso di accertamento, il bambino è finito con la testa sott’acqua, perdendo temporaneamente conoscenza. L’allarme è scattato immediatamente e i primi a intervenire sono stati il padre del piccolo e un bagnino, che sono riusciti a soccorrerlo fino a quando il bambino ha ripreso conoscenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bambino di 3 anni rischia di annegare nella piscina di un campeggio: orrore davanti a tutti

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Bambina di 2 anni rischia di annegare in piscina e nessuno se ne accorge

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