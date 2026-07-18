Un bambino di 4 anni è morto nel fiume Adda, dopo che il suo zio, che aveva cercato di salvarlo, è stato recuperato senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco. L’incidente si è verificato tra le province di Milano e Cremona. Dopo il salvataggio dello zio, le ricerche del bambino sono proseguite e si sono concluse con il suo ritrovamento senza vita nel corso della stessa operazione.

Un’epilogo terribile: dopo lo zio, recuperato senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco nel fiume Adda tra le province di Milano e Cremona, è morto anche il nipotino di 4 anni che l’uomo aveva tentato di salvare. Il bambino era stato trasportato in elisoccorso in gravissime condizioni all’ Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo però, i tentativi di rianimarlo, praticati dai soccorritori sul greto del fiume, e poi durante il trasporto, non sono serviti. Il piccolo è stato dichiarato morto in ospedale nel pomeriggio. Sull’incidente, avvenuto nella zona di Golfo Rivolta, indagano i carabinieri di Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tragedia nell’Adda, non c’è fine allo strazio: dopo lo zio è morto anche il nipotino di 4 anni che l’uomo ha tentato di salvare

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