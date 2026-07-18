Non ce l’ha fatta il bimbo di 4 anni che si è tuffato nell’Adda | è morto in ospedale dopo che lo zio era annegato per soccorrerlo

Un bambino di quattro anni è morto dopo essere stato trovato in acqua nell’Adda. Il piccolo era stato recuperato in condizioni gravissime e trasportato in ospedale a Bergamo, ma le sue condizioni si sono aggravate e alla fine si è spento nel pomeriggio. Poco prima, anche lo zio del bambino era annegato mentre cercava di salvarlo nel tratto di fiume tra Rivolta d’Adda e Truccazzano.

Non ce l’ha fatta il nipotino del 47enne morto questa mattina nell’Adda, nel tratto di fiume al confine tra Rivolta d’Adda e Truccazzano proprio nel tentativo di salvarlo: il bimbo, quattro anni, trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Bergamo, è morto nel pomeriggio. L’uomo, di origine indiana, è annegato nelle acque del fiume nel disperato tentativo di trarre in salvo il nipotino. È successo nel corso del pomeriggio di sabato 18 luglio, in località Golfo Rivolta, dove la vittima, di origine indiana, si trovava insieme al fratello e al piccolo. Il disperato tentativo di soccorso. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco e dai carabinieri, il padre e lo zio del bambino si trovavano già in acqua. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ivan Francescon, trovato morto il poliziotto eroe: salvò una bimba dall'annegamento a Jesolo

Notizie e thread social correlati

Luzzana, non ce l’ha fatta il 15enne che si era tuffato nella cascataIl 15enne di origini senegalesi che mercoledì scorso si era tuffato nel torrente della cascata del Parco del Gigante a Luzzana, in Val Cavallina, non...

Cerca di salvare il nipotino nell’Adda e annega: morto lo zio. Il bimbo di 4 anni è graveUn uomo è annegato nel fiume Adda a Truccazzano, Milano, mentre cercava di salvare il nipotino di 4 anni.

Temi più discussi: Risucchiata in piscina, non ce l’ha fatta la bambina di 11 anni di Suisio: donati gli organi; Fiamme sul sentiero dell’Adda, paura per il bosco: decisivo il tempestivo intervento; Morta Alice, incastrata nel bocchettone della piscina. Cartello sotto accusa; Suisio in lutto per Alice, morta a 11 anni in piscina: Amava i cavalli, sognava di fare l'amazzone. Si indaga per omicidio colposo.

Non ce l'ha fatta il nipotino del 47enne morto questa mattina nell'Adda, nel tratto di fiume al confine tra Rivolta d'Adda e Truccazzano proprio nel tentativo di salvarlo: il bimbo, quattro anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto x.com

Si tuffa nell’Adda per salvare il nipotino di 4 anni e muore annegato. Il bambino è graveIl corpo dell'uomo, zio del bambino, è stato recuperato dai sommozzatori. Pare si sia trattato di un malore. Il bambino è stato portato all'ospedale di Bergamo ... vanityfair.it

Tragedia nel fiume Adda a Golfo Rivolta, uomo muore dopo aver soccorso il nipotino: il bimbo è gravissimoProvincia di Cremona, tragedia a Golfo Rivolta: un uomo è morto nel fiume Adda, il nipotino è in condizioni critiche ... virgilio.it