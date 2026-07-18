Tragedia in Italia | bimba di quattro anni muore annegata in piscina

Una bambina di quattro anni è morta per annegamento in una piscina a Milano Marittima. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, durante un momento di relax estivo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La comunità locale si trova in lutto per la tragedia.

Un pomeriggio che doveva sapere d’estate, di vacanze e leggerezza si è trasformato all’improvviso in un incubo. Attimi drammatici, sirene e un dolore impossibile da raccontare hanno spezzato la quiete di Milano Marittima, lasciando sotto choc chi era presente. La tragedia si è consumata nella piscina di un hotel della nota località del Ravennate: una bambina di 4 anni è morta annegata. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni disponibili, l’allarme è scattato nel primo pomeriggio. La bambina è stata soccorsa e sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di salvarle la vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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