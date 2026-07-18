Milano Marittima bimba di 4 anni muore annegata nella piscina dell' hotel

Una bambina di 4 anni è morta nel pomeriggio di sabato 18 luglio, dopo aver annegato nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’incidente.

Dramma a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel nel pomeriggio di sabato 18 luglio. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti., Sul posto, oltre agli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, i colleghi del nucleo investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima Una bambina di 4 anni è deceduta dopo essere annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima.

Bimba muore annegata nella piscina di un hotel di Milano MarittimaUna bambina di 4 anni è deceduta dopo aver annegato nella piscina di un hotel a Milano Marittima nel pomeriggio di oggi.

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