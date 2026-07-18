Milano Marittima bimba muore annegata nella piscina dell' hotel

Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. La tragedia si è verificata nel pomeriggio, mentre era in corso il soggiorno presso la struttura lungo il litorale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, insieme al Nucleo Investigativo di Ravenna. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Dramma in un hotel di Milano Marittima. Una bimba di 4 anni e' morta annegata nella piscina dell'albergo ubicato lungo il litorale. Indagano i carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, oltre che del Nucleo Investigativo di Ravenna, coordinati dalla procura. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della piccola. I fatti si sono verificati all'Hotel Continental. La piccola e' stata soccorsa attorno alle 15: i sanitari hanno provato a lungo e inutilmente a rianimarla sul posto. Il decesso e' avvenuto alle 16 circa. Le indagini sono coordinate dalla procura di Ravenna, pm Angela Scorza. "Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra città. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Milano Marittima, bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel

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Tragedia a Milano Marittima, bimba di 4 anni muore annegata in una piscina di un hotel x.com

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