Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima 

Una bambina di 4 anni è deceduta dopo essere annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Sul luogo sono intervenuti il personale del 118, i carabinieri della compagnia locale, i investigatori del nucleo di Ravenna e il pubblico ministero di turno. Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di verifica.

Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze al vaglio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza. Mario Roggero e il precedente col fidanzato della figlia, lo schiaffo a lei e la pistola in faccia a lui: l’episodio nel 2005 dopo un’altra rapina Rischia di investire un 80enne e suo figlio, scende dall’auto e ammazza l’anziano: l’arresto dopo la fuga. Il caso a Collegno Trova la moglie in diretta sui social, il pestaggio davanti a 40 utenti: «Ti seppellisco». 🔗 Leggi su Open.online

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Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Aveva 7 anni

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Bimba muore annegata nella piscina di un hotel di Milano MarittimaUna bambina di 4 anni è deceduta dopo aver annegato nella piscina di un hotel a Milano Marittima nel pomeriggio di oggi.

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