Tragedia nell’Adda a Cassano | un uomo muore trascinato dalla corrente

Lunedì 8 giugno, un uomo è morto trascinato dalla corrente nel fiume Adda, in via Canterana a Cassano d’Adda. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la vittima. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Tragedia nel primo pomeriggio di lunedì 8 giugno lungo il fiume Adda, in via Canterana, a Cassano d’Adda. Due persone sono finite in acqua per cause ancora in fase di accertamento. Una donna è riuscita a salvarsi aggrappandosi alla vegetazione sulla riva, mentre un uomo di circa 60 anni è stato trascinato dalla corrente e ha perso la vita. L’allarme è scattato poco dopo l’incidente, facendo convergere sul posto un imponente dispositivo di soccorso. Sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Gorgonzola e Treviglio, affiancate dagli specialisti Saf (Speleo Alpino Fluviale) provenienti da Bergamo. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Pioltello, i soccorritori acquatici e il personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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