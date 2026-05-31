Un uomo di circa 50 anni si è tuffato nel fiume Adda nel pomeriggio, davanti agli occhi della moglie. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma l’uomo non è riemerso. Le operazioni di ricerca sono in corso, senza ancora esito positivo. Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso e squadre di soccorso specializzate.

Canonica d’Adda (Bergamo) – Un uomo di una cinquantina d'anni si è tuffato nel pomeriggio nel fiume Adda sotto gli occhi della moglie, che non l'ha visto riemergere e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Milano e i sommozzatori di Treviglio, che sono riusciti a recuperare l'uomo, sottoponendolo a tentativi di rianimazione. L'episodio è avvenuto poco prima delle 17, all'altezza del Comune di Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo ai confini con la provincia di Milano. Secondo quanto riferito dai soccorritori, il cinquantenne sarà trasferito a breve in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si truffa nell’Adda e non riemerge: soccorso un uomo di 50 anni

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