Il 18 luglio 2026 alle 16:30, il servizio di infomobilità di Roma segnala un corteo in corso nella città. La manifestazione coinvolge un corteo con strade chiuse o parzialmente interdette al traffico. La circolazione è rallentata in diverse zone e si consiglia agli automobilisti di evitare le vie interessate. La gestione del traffico è affidata a Roma servizi per la mobilità e luce verde. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali disagi o tempi di riapertura.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in pieno svolgimento una manifestazione con corteo i partecipanti partiti da Piazza della Repubblica a raggiungeranno Piazza dell'esquilino termine vento previsto per le 17:30 previste chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti all'ippodromo delle Capannelle si conclude proprio questa sera il Festival Rock in Roma 2020 sei questa sera l'attesissimo show dei Bluvertigo dal pomeriggio e fino a tarda sera ripercussioni sul traffico sulla via Appia è in via delle Capannelle l'ippodromo è raggiungibile anche con la linea ferroviaria fl4 con fermata a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-07-2026 ore 16:30

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