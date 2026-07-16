Il traffico a Roma e dintorni il 16 luglio 2026 alle 18:30 presenta difficoltà. Un incidente sulla strada tra Castel Madama e Tivoli blocca la circolazione, causando rallentamenti sulla Roma Teramo. La situazione interessa le zone alle porte della capitale e si registra un aumento dei tempi di percorrenza. Non sono stati segnalati altri disagi o incidenti lungo le principali arterie della città.

Luceverde Roma dentro va Ti grosse difficoltà alle porte della capitale sulla Roma Teramo un incidente blocca il traffico tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma inevitabili ripercussioni per il traffico incidenti anche lungo la carreggiata interna del raccordo anulare Ci sono code tra Nomentana il bivio per la Roma Teramo si sta in fila anche in carreggiata esterna ma per traffico tra la Roma Fiumicino è la Romania proseguono fino a sabato 18 luglio lavori su via Salaria km 10 E400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile la strada è chiusa nelle due direzioni con deviazioni sulle corsie laterali al momento ci sono code in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-07-2026 ore 18:30

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Nel traffico di Roma

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