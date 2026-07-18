Il traffico a Roma alle 14:30 del 18 luglio 2026 presenta congestioni in diverse zone della città. La rete di mobilità segnala rallentamenti e code lungo alcune arterie principali. L’informazione è stata fornita dai servizi di Roma Mobilità e Luce Verde. La stazione di Roma Servizi per la Mobilità ha diffuso aggiornamenti sulle condizioni del traffico in tempo reale, invitando gli automobilisti a prestare attenzione e a pianificare eventuali percorsi alternativi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla stazione di Roma servizi per la mobilità iniziamo dal quadrante sud della città via di Fioranello ripristinati percorso e fermate della linea di bus 720 sulla strada all'altezza di Fosso di Fioranello resta il senso unico alternato è il divieto di transito per gli altri mezzi pesanti sopra le 3,5 tonnellate le altre notizie nel pomeriggio tra le 16 e le 17:30 in centro o corteo tra Piazza della Repubblica a via Cavour a Piazza dell'esquilino possibili temporanee chiusure e possibili deviazioni per 28 linee tra bus e tram a Trastevere invece... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-07-2026 ore 14:30

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