Luceverde Roma traffico sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra Flamini e salari e poi proseguendo altre code tra Nomentana e svincolo A24 per Teramo kg a tratti lungo la carreggiata esterna del raccordo tra la Pontina è la via Anagnina fila in uscita da Roma sul percorso Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti raccordo anulare si sta in coda nelle due direzioni sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria sulla via Salaria coda in uscita dalla città all'altezza della motorizzazione civile dove per lavori al cavalcavia il traffico viene indirizzato sulle rampe laterali dello stesso cavalcavia al Circo Massimo questa sera... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-07-2026 ore 18:30

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