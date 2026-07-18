Alle 11:30 del 18 luglio 2026, il servizio di Roma infomobilità segnala traffico intenso in diverse zone della città. La comunicazione è curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono stati forniti dettagli specifici su incidenti o lavori in corso. La situazione della viabilità viene aggiornata regolarmente per informare i cittadini sulle condizioni del traffico in tempo reale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità iniziamo con il trasporto pubblico sulla metro a per lavori di riqualificazione da oggi è chiusa la stazione di Levanto resterà chiusa fino al 30 di agosto in alternativa si può utilizzare la vicina stazione di Ottaviano per lo scambio tra metro e bus i dettagli sono sul sito romamobilita.it parliamo di viabilità cantieri in città conclusa la prima fase dell'intervento di ripristino su via Salaria del cavalcavia danneggiato dal transito di un mezzo pesante la strada è stata Dunque riaperta al transito... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-07-2026 ore 11:30

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Nel traffico di Roma

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Domani, sabato 18/07, riaprirà al traffico via Salaria, tratto Motorizzazione. Il cantiere proseguirà sul cavalcavia per completare il ripristino dell'infrastruttura. Tutti i dettagli bit.ly/44B4Ni9 #RomaMobilità #Roma #Salaria x.com

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Per ridurre il traffico bisogna agire in parallelo su tre fronti: trasporto pubblico, ciclabili, marciapiedi. reddit