Luceverde Roma ben trovati sulla via Salaria chiuso il tratto al km 10 E400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile nelle due direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle complanari laterali inevitabile alla formazione di code nelle ore di maggior traffico il termine dei lavori è previsto per il prossimo 18 luglio a Trastevere fino al 17 luglio per interventi di verifica sulla stabilità delle alberature in via Dandolo il transito avviene su carreggiata ridotta tra via Calandrelli e Viale Glorioso per fare attenzione alla segnaletica disagi questo fine settimana perché si sposta in treno Nel nodo di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-07-2026 ore 18:30

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 07-07-2026 ore 11:30Il traffico a Roma alle 11:30 del 7 luglio 2026 presenta disagi a causa di alcuni cantieri aperti in diverse zone della città.

Traffico Roma del 11-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 11 luglio 2026, sulla via Salaria a Roma, il traffico è bloccato al km 10 E400, vicino alla motorizzazione civile.

Temi più discussi: Traffico weekend 3, 4 e 5 luglio: come viaggiare informati ed evitare le code; Esodo del 10-12 luglio 2026: le strade da bollino rosso e gli orari peggiori per viaggiare; Luglio 2026, traffico: le giornate da bollino rosso e nero sulle autostrade italiane; Traffico weekend 10-12 luglio 2026: bollino rosso domenica, le previsioni e gli orari dei divieti per i mezzi pesanti.

Da questa sera e fino a sabato 11 luglio, per lavori sul manto stradale in viale delle Province, chiusura al traffico tra piazza Bologna e piazzale delle Provincie. Dalle ore 22 deviate #Linea310, #Linea542 e #LineanMB. x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 16:25Astral infomobilità assoluto trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle ... romadailynews.it

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