Il traffico a Roma alle 8:30 del 18 luglio 2026 è influenzato dalla fine del Festival Rock in Roma 2020, che si conclude questo fine settimana. La zona delle Capannelle, durante l’evento, ha registrato un aumento di veicoli e congestioni. La manifestazione, che si svolge in diverse serate, coinvolge un gran numero di partecipanti, portando a un incremento del traffico nei dintorni. La conclusione del festival è prevista per questa sera con un concerto finale.

Luceverde Roma delle Capannelle si conclude proprio questo fine settimana il Festival Rock in Roma 2020 sei questa sera l'attesissimo solo dei Bluvertigo previste dal pomeriggio al fino a tarda serata ripercussioni sul traffico in via tra il bivio con la Pignatelli Raccordo Anulare e in via delle Capannelle l'ippodromo è raggiungibile anche con la linea ferroviaria è alle 4 confermata Capannelle domani domenica 19 luglio all'Auditorium Parco della Musica protagonista di Roma Summer Fest Sara frah Quintale l'Auditorium è facilmente raggiungibile anche con me scendendo la fermata Flaminio da qui il tram 2 confermata Apollodoro disponibili... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-07-2026 ore 08:30

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Per ridurre il traffico bisogna agire in parallelo su tre fronti: trasporto pubblico, ciclabili, marciapiedi. reddit