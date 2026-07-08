Alle 18:30 sulla via Pontina, tra Pomezia e Aprilia in direzione Terracina, si sono formate lunghe code a causa di un incidente. La strada è stata chiusa nel tratto interessato. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i soccorritori. Il traffico si sta accumulando nelle zone circostanti, con rallentamenti evidenti lungo la tratta interessata.

Luceverde Roma sulla via Pontina a seguito di un incidente si è formata una lunga coda tra Pomezia e Aprilia verso Terracina chiusa per incidente in città da Circonvallazione Gianicolense da via San Girolamo Emiliani a via di Monte Verde intenso il traffico con code sul Raccordo Anulare tra Cassia Veientana e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna code dalla Roma Fiumicino alla via Appia cosa in uscita da Roma sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile ricordiamo che fino al 18 di luglio questa strada resta chiusa nelle due direzioni per lavori al cavalcavia il traffico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-07-2026 ore 18:30

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