Il traffico sulla via Flaminia è rallentato a causa di lavori che riducono la carreggiata in alcuni tratti tra Riano Flaminio e Castelnuovo di Porto. La situazione è stata segnalata alle 17:30 e si verifica una diminuzione della corsia disponibile lungo questa tratta.

luce verde Lazio Bentrovati sulla via Flaminia lavori comportano riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio e Castelnuovo di Porto prestare attenzione proseguono i lavori con riduzione di carreggiata anche sulla via Salaria tra Antrodoco e sigillo In quest'ultima direzione possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico Roma l'ippodromo delle Capannelle si conclude proprio questa sera il Festival Rock in Roma 2020 sei con l'attesissimo show dei Bluvertigo previste dal pomeriggio a tarda sera ripercussioni sul traffico sulla via Appia è in via delle Capannelle l'ippodromo è raggiungibile anche con la linea ferroviaria fl4 confermata a Capannelle è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 18-07-2026 ore 17:30

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