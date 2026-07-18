Traffico Lazio del 18-07-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 9:30 del 18 luglio 2026 si segnala un probabile aumento del traffico sulla rete stradale del Lazio, legato alle partenze di fine settimana e agli spostamenti dei vacanzieri.

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Luceverde Lazio trovati probabile incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana e spostamenti dei vacanzieri anche a ridosso dei centri urbani oggi lo stop dei mezzi pesanti fino alle 16 Salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge sulla Salaria terminati i lavori all'altezza della motorizzazione civile la strada è stata riaperta al traffico che riduzione di carreggiata ancora sulla Salaria per lavori tra questi giro in quest'ultima direzione di percorrenza possibile la formazione di rallentamenti e code e proseguono i lavori sulla Flaminia con riduzione di carreggiata entrati i santuari tra Riano Flaminia Castelnuovo di Porto testare attenzione alla segnaletica è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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