Al «Soleluna Bau Beach» di San Cataldo, a 10 km da Lecce, uno chef prepara piatti dedicati a cani e gatti, con combinazioni nutrizionali specifiche. La titolare afferma che i cani sono i primi ospiti del locale, che offre ombrelloni e lettini per i proprietari. I proprietari possono così rilassarsi mentre i loro animali consumano pasti appositamente studiati, senza dover lasciare il luogo.

Lo chef a disposizione dei cani, con combinazioni nutrizionali ad hoc di ingredienti. Accade al «Soleluna Bau Beach» di San Cataldo, a 10 km a est di Lecce, dove la titolare Lucia Calabrese non ha dubbi: «Qui i cani sono i nostri primi ospiti». Un servizio quindi aggiuntivo: cibo per gli esseri umani ma anche per gli animali. Cucina, comfort e servizi rivolti non solo a cani, ma ai vari animali d’affezione, come gatti e piccoli conigli. «Nei weekend è anche possibile trovare una dietologa che consiglia il menu in base alla specificità del cane» racconta Lucia. Tra i piatti più apprezzati, cucinati dallo chef per gli ospiti a quattro zampe, vi sono «petto di pollo con carote rosse e mela oppure polpettone con melograno e patate bollite. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Tra ombrelloni e lettini ecco lo chef anche per cani e gatti: prepara piatti dedicati. E i proprietari si godono il relax

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

VIDEO - Sciame di api conquista la spiaggia: lettini e ombrelloni presi d'assalto tra lo stupore dei bagnantiUn gruppo di api si è posato sulla spiaggia, occupando lettini e ombrelloni tra la sorpresa dei presenti.

Inferno di vento sulla spiaggia, lo stabilimento riparte dopo i danni: "Ombrelloni spaccati e lettini finiti in mare"Un forte vento ha colpito la spiaggia, causando danni allo stabilimento balneare.

Temi più discussi: Le 8 spiagge per cani e le bau beach sul Lago di Garda; Guerrino Ricci, 86 anni e un’idea di spiaggia che non si piega ai rincari; Ombrelloni e lettini devastati dai maranza: Mio papà, 70 anni, vuole fare la ronda di notte in spiaggia. Ho paura, quei ragazzi sono violenti; Ombrelloni e sdraio lasciati in spiaggia per occupare il posto: scatta il sequestro.

Furore, dissequestrati lettini e ombrelloni al Fiordo: il GIP ordina la restituzione positanonews.it/2026/07/furore… #Furore #CostieraAmalfitana #Giustizia #SpiaggeItaliane #Turismo x.com

Ombrelloni e sdraio lasciati in spiaggia per occupare il posto: scatta il sequestroIntervento della guardia costiera sul litorale di Porto Cesareo. Rimossi anche lettini, una tenda e carretti con migliaia di articoli da mare per un valore commerciale di circa 10mila euro ... lecceprima.it

Spiagge e lidi, ombrellone e lettini costano il 6% in più: ecco le più care e dove si risparmia davveroAltroconsumo: una settimana in prima fila arriva a 368 euro in Liguria e si ferma a 164 in Friuli. Tariffe aumentate del 24% in cinque anni ... affaritaliani.it