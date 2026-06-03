Inferno di vento sulla spiaggia lo stabilimento riparte dopo i danni | Ombrelloni spaccati e lettini finiti in mare

Un forte vento ha colpito la spiaggia, causando danni allo stabilimento balneare. Ombrelloni sono stati spazzati via e alcuni lettini sono finiti in mare. La giornata di sole si è trasformata rapidamente in una tempesta di vento, con correnti improvvise che hanno provocato il caos. Dopo l’evento, lo stabilimento ha riaperto, ma i danni sono evidenti e i lavori di riparazione sono in corso.

Da un momento all'altro forti correnti d'aria si sono scatenati sulla spiaggia, trasformando in un istante una bella giornata di sole in una bufera di vento. Questo è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando un'ondata repentina di maltempo si è riversata un po' in tutto il Ravennate. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Mirabile Visione |16° Festival Dantesco

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