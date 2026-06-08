VIDEO - Sciame di api conquista la spiaggia | lettini e ombrelloni presi d' assalto tra lo stupore dei bagnanti

Da riminitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di api si è posato sulla spiaggia, occupando lettini e ombrelloni tra la sorpresa dei presenti. L'episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì, nei bagni 31-32 di Cattolica. I bagnanti e gli operatori balneari hanno osservato l'insolita visita senza registrare incidenti o danni. Nessuna azione è stata intrapresa per allontanare le api, che si sono spostate spontaneamente nel corso della giornata.

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Una curiosa e insolita visita ha attirato l'attenzione di bagnanti e operatori balneari nella mattinata di lunedì (8 giugno) ai bagni 31-32 di Cattolica. Su alcuni ombrelloni e lettini dello stabilimento si è infatti posato un grande sciame di api, creando una sorta di "montagna" di insetti che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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