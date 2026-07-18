È stata annunciata una nuova serie in due puntate che mette insieme storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. Chi si iscrive all’abbonamento entro il 5 agosto riceverà la seconda puntata direttamente a casa. La pubblicazione combina i personaggi e gli stili di questi autori, creando un racconto inedito. La prima puntata è già disponibile, mentre la seconda è in arrivo per gli abbonati.

Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. La disobbedienza come obbligo morale, come scelta che si impone quando si assiste e si sperimenta una divaricazione sempre maggiore fra legalità e giustizia, tra legalità e morale. Il problema non è frutto esclusivo dei nostri tempi, ma oggi se ne parla con altra consapevolezza, reclama un dibattito quanto più ampio e intenso possibile e si lega indissolubilmente all’idea e alla pratica della partecipazione dal basso. Spunti numerosi e stimolanti di riflessione ci vengono offerti da Disobbedienza civile a leggi ingiuste (pp. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Tra la legge e la coscienza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lo Shot Naturale della Coscienza

Notizie e thread social correlati

IA ad Ancona: tra rischi per la coscienza e nuove norme giuridicheNella città di Ancona si discute di intelligenza artificiale e delle sue implicazioni legali.

Sebastian Fitzek: "La mia ossessione della verità fino ai confini della follia. Il thriller è tra i dubbi della coscienza"Vent’anni dopo il suo debutto con il bestseller “La terapia,” scritto in Germania, l’autore Sebastian Fitzek torna a parlare della sua ossessione per...

Temi più discussi: La Germania accelera sul riarmo? In sei mesi quasi raddoppiate le obiezioni di coscienza registrate nel 2025; In Francia l’aiuto a morire è legge: come ci si è arrivati e perché il Paese s'è spaccato; Misura per misura: giustizia, potere e desiderio sul confine dell’ipocrisia; Visita ispettiva a Sollicciano: il Garante regionale, un degrado inaccettabile che ferisce la coscienza. Subito scuole di mestieri per dare una vera chance di riscatto.

Buongiorno e buon venerdì a tutti! Ecco la prima pagina della Nazione in edicola oggi #17luglio x.com

Intelligenza artificiale e coscienza: la sfida filosofica spiegata da Saverio LorussoNel suo libro, il filosofo Saverio Lorusso riflette su intelligenza artificiale, coscienza e dignità umana, tra filosofia, neuroscienze e Dottrina sociale ... interris.it

Il rifiuto della leva in Israele: gli obiettori di coscienza tra dissenso politico e fratture socialiL’ultimo giorno dell’anno scolastico in Israele coincide tradizionalmente con un momento di passaggio verso la vita adulta. Per molti studenti significa prepararsi al servizio militare (...) ... agoravox.it