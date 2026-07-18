Tra la legge e la coscienza

Da ilmanifesto.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata annunciata una nuova serie in due puntate che mette insieme storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. Chi si iscrive all’abbonamento entro il 5 agosto riceverà la seconda puntata direttamente a casa. La pubblicazione combina i personaggi e gli stili di questi autori, creando un racconto inedito. La prima puntata è già disponibile, mentre la seconda è in arrivo per gli abbonati.

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Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. La disobbedienza come obbligo morale, come scelta che si impone quando si assiste e si sperimenta una divaricazione sempre maggiore fra legalità e giustizia, tra legalità e morale. Il problema non è frutto esclusivo dei nostri tempi, ma oggi se ne parla con altra consapevolezza, reclama un dibattito quanto più ampio e intenso possibile e si lega indissolubilmente all’idea e alla pratica della partecipazione dal basso. Spunti numerosi e stimolanti di riflessione ci vengono offerti da Disobbedienza civile a leggi ingiuste (pp. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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