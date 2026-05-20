IA ad Ancona | tra rischi per la coscienza e nuove norme giuridiche

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Ancona si discute di intelligenza artificiale e delle sue implicazioni legali. Si analizzano i possibili effetti degli algoritmi sui comportamenti sociali quotidiani e si esaminano le restrizioni previste dalla recente normativa italiana sull’uso delle tecnologie AI. La normativa stabilisce limiti e obblighi per chi sviluppa e utilizza sistemi di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di regolamentare le applicazioni e garantire il rispetto delle regole. La questione riguarda anche i rischi per la coscienza e la tutela dei diritti fondamentali.

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? Punti chiave Come influenzeranno gli algoritmi i nostri comportamenti sociali quotidiani?. Quali limiti impone la nuova legge italiana sull'intelligenza artificiale?. Perché la sicurezza nazionale dipende oggi dalla potenza di calcolo?. Cosa resta dell'essenza umana di fronte al rischio del transumanesimo?.? In Breve Domenica 22 maggio ore 9.30 presso la Loggia dei Mercanti ad Ancona. Professori Domenico Ursino e Licia Califano analizzano aspetti tecnici e legge 1322025. Filosofo Paolo Ercolani affronta il tema transumanesimo e limiti biologici dell'uomo. Massimiliano Albani e Deborah Giraldi partecipano al dibattito su sicurezza e commercio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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