Tour le pagelle della 14ª tappa | Seixas merita 7,5 Flop Bora | male sia Remco 5,5 che Lipowitz 5
A Le Markstein, nei Vosgi, Tadej Pogacar ha vinto la 14ª tappa del Tour, centrando la quarta vittoria di questa edizione. Pogacar ha attaccato a 1.8 km dal Gpm del Col du Haag, chiudendo la frazione con un colpo decisivo. Seixas riceve un 7,5 nelle pagelle, mentre Remco e Lipowitz ottengono un 5,5 e un 5 rispettivamente, rappresentando i peggiori risultati della tappa.
A Le Markstein, nel massiccio dei Vosgi al confine con la Germania, Tadej Pogacar in maglia gialla centra la sua quarta vittoria di tappa in questa edizione del Tour, con un attacco a 1800 metri dal Gpm del Col du Haag, 7,8 km alla conclusione. Precede il compagno Del Toro e uno straordinario Seixas di 38”, poi Vingegaard a 44”, Evenepoel a 48”, Ayuso a Lipowitz a 50”. In classifica, lo sloveno allunga ancora: Vingegaard secondo a 4’30”, Evenepoel terzo a 5’04”, quarto Seixas (nuova maglia bianca dei giovani) a 5’19”, Ayuso a 5’22”. Quando il grande sport sbarca a Le Markstein 1192 metri di quota, vincono sempre e soltanto i grandi campioni. Pensate che qui nel 1983 si svolse uno slalom della Coppa del Mondo di sci, e vinse Ingemar Stenmark, lo svedese leggenda delle nevi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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