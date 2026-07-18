Tour le pagelle della 14ª tappa | Seixas merita 7,5 Flop Bora | male sia Remco 5,5 che Lipowitz 5

Notizia in breve

A Le Markstein, nei Vosgi, Tadej Pogacar ha vinto la 14ª tappa del Tour, centrando la quarta vittoria di questa edizione. Pogacar ha attaccato a 1.8 km dal Gpm del Col du Haag, chiudendo la frazione con un colpo decisivo. Seixas riceve un 7,5 nelle pagelle, mentre Remco e Lipowitz ottengono un 5,5 e un 5 rispettivamente, rappresentando i peggiori risultati della tappa.