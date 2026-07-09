Remco Evenepoel ha accusato il compagno di squadra Lipowitz di non averlo aiutato durante la salita del Tourmalet, dopo aver speso 30 km in suo supporto. La polemica si è scatenata quando Evenepoel ha evidenziato di aver dato tutto per Lipowitz, senza ricevere il sostegno sperato. La tensione tra i corridori si è intensificata nel momento in cui Pogacar ha attaccato a quattro chilometri dalla vetta, mettendo in difficoltà il belga.

Remco Evenepoel è andato in grande difficoltà sul Tourmalet, quando Tadej Pogacar ha attaccato a quattro chilometri dalla vetta di una delle salite simbolo del ciclismo internazionale. Il belga non ha avuto la gamba per reagire al passo del fuoriclasse sloveno, che ha lasciato tutti sul posto e si è reso protagonista una cavalcata solitaria di 42 km, chiusa in maniera trionfale sul traguardo di Gavarnie-Gèdre. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe ha chiuso la sesta tappa del Tour de France in quarta posizione con un distacco di 2’57” da Pogacar e di 19” dal danese Jonas Vingegaard: non una grande prestazione nella prima vera frazione di montagna di questa edizione della Grande Boucle, dove il Campione del Mondo sembra avere già messo una seria ipoteca sulla maglia gialla finale a Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Remco Evenepoel si scaglia sul compagno Lipowitz: “Avevo tirato 30 km per lui…”. Polemica feroce al Tour de France

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